Intervenuto durante la trasmissione streaming Dazn Talks, Lorenzo Crisetig ha fatto il punto della situazione in casa Reggina, evidenziando l’ottimo stato di forma della squadra e le ambizioni della società amaranto. Queste le sue dichiarazioni:

“A livello di squadra lo stato di forma al momento è ottimo, nonostante la partenza posticipata a causa delle vicissitudini societarie. Il gruppo è affiatato, c’è grande coesione e abbiamo grandi qualità umane che si riveleranno utili durante la stagione. Ci siamo impegnati tanto per recuperare il tempo perduto e gli allenamenti arretrati, ma ora siamo sulla strada giusta. Non voglio sbilanciarmi in questo momento anche perché sarebbe troppo prematuro. Adesso dobbiamo solo pensare a lavorare e soprattutto quello che non dovrà mai mancare da parte nostra è la prestazione, indipendentemente dal risultato finale della gara. Veniamo da un periodo favorevole, ma nel corso della stagione potrebbero arrivarne anche di negativi quindi dovremo essere bravi e determinati a superarli”.

Il capitano amaranto si è poi soffermato sull’arrivo in panchina di Filippo Inzaghi, elogiando il lavoro del tecnico piacentino: “Inzaghi ha portato tanta esperienza e soprattutto entusiasmo nell’ambiente Reggina. Il mister è una persona splendida, vuole sempre confrontarsi con noi ed ha tanta voglia di mettersi in gioco. Lavoriamo tanto durante la settimana e i risultati in campo sono una piacevole conseguenza. Riesce a trasmettere tutta la sua grinta e questo ti porta a voler sempre alzare l’asticella e a migliorarti giorno dopo giorno“.

SANTO ROMEO