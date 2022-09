Reggina, i precedenti con l’arbitro Serra: due sfide senza successi amaranto

L’arbitro Marco Serra della sezione di Torino è stato designato per dirigere Pisa-Reggina sabato 10 settembre alle 14. Il direttore di gara ha già diretto una sfida di Serie A in questa stagione, Empoli-Verona del 31 agosto scorso; in B aveva arbitrato invece Perugia-Parma del 20 agosto.

Sono solo due i precedenti tra il signor Serra e la Reggina, distanti ben 6 anni l’uno dall’altro. Il primo incrocio risale al novembre del 2014 in Lega Pro, quando al “Granillo” il Benevento ottenne l’intera posta in palio per 2-0; il successivo incontro avvenne invece a gennaio del 2021, in Serie B, in un Frosinone-Reggina terminato 1-1 con il vantaggio amaranto di Folorunsho pareggiato nel finale da Tabanelli.

Sono invece ben 11 invece i precedenti tra il fischietto torinese e il Pisa, tra il 2013 e il 2020: solamente 2 sconfitte per i toscani, 3 i pareggi e ben 6 le vittorie, 4 di queste negli ultimi 4 incroci.