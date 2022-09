Verso Pisa-Reggina, aperta la prevendita per il settore ospiti

Tutte le info per seguire gli amaranto all'Arena Garibaldi

E’ attiva, dalle ore 17:00 di questo pomeriggio, la prevendita per il settore ospiti in occasione della quinta giornata del campionato di Serie BKT della Reggina, impegnata allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa contro il Pisa, sabato 10 settembre alle ore 1400.

Il costo del biglietto intero è di € 16,50 (compreso diritti di prevendita). Il circuito abilitato alla vendita è TicketOne. Potrai acquistarlo presso tutti i punti autorizzati e sul portale di riferimento https://www.ticketone.it/.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)

La porzione dell’impianto riservata ai sostenitori amaranto potrà contenere fino a un massimo di 900 spettatori. Il termine ultimo per acquistare il biglietto nel settore ospiti è fissato per venerdì 9 settembre alle ore 19:00.

Fonte: www.reggina1914.it