Serie B, la classifica marcatori: primo Gondo, terzo posto per Fabbian e Menez

Il centravanti bianconero ha realizzato 4 gol nelle prime quattro giornate e guida momentaneamente la classifica. 2 reti a testa per Menez e Fabbian

Quando siamo ormai prossimi alla 5^ giornata del campionato di Serie B, continua la corsa per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del torneo. Dopo quattro turni troviamo al comando il nuovo arrivato in casa Ascoli Cedric Gondo: con le quattro realizzate reti in altrettante partite il centravanti ivoriano si è guadagnato la testa della classifica, seguito a ruota da La Mantia (SPAL), Antenucci (Bari), Favilli (Ternana) e dalla rivelazione di quest’avvio di stagione Walid Cheddira (Bari), tutti a quota 3.

Per trovare un giocatore della Reggina occorre scendere fino alla terza posizione, con Menez e Fabbian (2 reti) che condividono al momento il gradino più basso del podio insieme a Asencio (Cittadella), Baldini (Cittadella), Brunori (Palermo), Cuisance (Venezia), Forte (Benevento), Mulattieri (Frosinone), Rover (Sudtirol), Mihaila (Parma), Inglese (Parma), Mancuso (Como) e l’ex amaranto Michael Folorunsho (Bari).

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

Gol Fatti Rigori Squadra Gondo 4 1 Ascoli Favilli 3 0 Ternana La Mantia 3 0 SPAL Cheddira 3 0 Bari Antenucci 3 1 Bari Cuisance 2 0 Venezia Rover 2 2 Sudtirol Menez 2 0 Reggina Fabbian 2 0 Reggina Mihaila 2 0 Parma Inglese 2 0 Parma Brunori 2 1 Palermo Mulattieri 2 0 Frosinone Mancuso 2 0 Como Asencio 2 1 Cittadella Forte 2 0 Benevento Folorunsho 2 0 Bari Johnsen 1 0 Venezia Partipilo 1 0 Ternana Odogwu 1 0 Sudtirol Maistro 1 0 SPAL Rabbi 1 0 SPAL Crisetig 1 0 Reggina Rivas 1 0 Reggina Majer 1 0 Reggina Pierozzi 1 0 Reggina Lombardi 1 0 Reggina Liotti 1 0 Reggina Masucci 1 0 Pisa Sibilli 1 0 Pisa Canestrelli 1 0 Pisa Torregrossa 1 0 Pisa Ionita 1 0 Pisa Morutan 1 1 Pisa Strizzolo 1 0 Perugia Luperini 1 0 Perugia Man 1 0 Parma Estevez 1 0 Parma Elia 1 0 Palermo Valente 1 0 Palermo Segre 1 0 Palermo Bonfantini 1 0 Modena Falcinelli 1 0 Modena Tremolada 1 0 Modena Diaw 1 1 Modena Portanova 1 0 Genoa Yeboah 1 0 Genoa Ekuban 1 0 Genoa Frendrup 1 0 Genoa Hefti 1 0 Genoa Coda 1 1 Genoa Rohden 1 0 Frosinone Moro 1 0 Frosinone Caso 1 0 Frosinone Garritano 1 0 Frosinone Kone 1 0 Frosinone Larrivey 1 0 Cosenza Florenzi 1 0 Cosenza Brescianini 1 0 Cosenza Brignola 1 0 Cosenza Blanco 1 0 Como Kerrigan 1 0 Como Antonucci 1 0 Cittadella Baldini 1 1 Cittadella Pereiro 1 0 Cagliari Makoumbou 1 0 Cagliari Rog 1 0 Cagliari Ndoj 1 0 Brescia Bianchi 1 0 Brescia Bertagnoli 1 0 Brescia Galazzi 1 0 Brescia Aye 1 0 Brescia La Gumina 1 0 Benevento Koutsoupias 1 0 Benevento Botteghin 1 0 Ascoli Collocolo 1 0 Ascoli

