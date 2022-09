Reggina, la classifica dei marcatori amaranto: Menez e Fabbian in vetta

Sono otto al momento i calciatori amaranto andati a segno in questo avvio di stagione

Tre vittorie su quattro partite giocate, 10 gol realizzati ed una condizione fisica smagliante: non poteva immaginare un inizio di stagione migliore il tecnico Filippo Inzaghi per la sua Reggina, che quando siamo ormai giunti alla quinta giornata di Serie B 2022/2023 guida il campionato in concomitanza di Brescia e Frosinone.

Tuttavia, la vetta della classifica non è l’unico primato ottenuto dagli amaranto in questa prima parte di campionato: la Reggina infatti vanta anche il miglior attacco del torneo e la miglior difesa (solo 2 i gol subiti da Gagliolo e compagni), quest’ultima a pari merito con Benevento e Frosinone.

Con la rete messa a segno contro il Palermo Liotti è diventato l’ottavo marcatore stagionale tra le fila amaranto, con Fabbian e Menez (quota 2) che guidano questa speciale graduatoria, seguiti da Rivas, Pierozzi, Majer, Crisetig e Lombardi.

Di seguito, la classifica completa:

2 reti: Fabbian, Menez

1 rete: Crisetig, Rivas, Majer, Pierozzi, Lombardi, Liotti

SANTO ROMEO