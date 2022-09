Serie B, il posticipo della 4^ giornata: la storica “prima volta” del Sudtirol

Doppietta dal dischetto per Rover e battuto in rimonta il Pisa, prossimo avversario della Reggina

Al quarto tentativo il Sudtirol fa centro, conquistando in un colpo solo i primi punti e la prima vittoria in Serie B, battendo il Pisa in rimonta e lasciando l’ultimo posto proprio ai toscani in compagnia del Perugia. Il Pisa, prossimo avversario della Reggina sabato 10 settembre, passa con Ionita, su rigore arriva il pari altoatesino con Rover; nella ripresa ancora un penalty, sempre Rover si presenta sul dischetto firmando la sua doppietta e il definitivo 2-1.

SERIE B – 4^ giornata (02-03-04/09/2022)

02/09 – 20:30

Cagliari-Modena 1-0

03/09 – 14:00

Ascoli-Cittadella 0-0

Bari-Spal 2-2

Brescia-Perugia 2-1

Frosinone-Como 2-0

Reggina-Palermo 3-0

Ternana-Cosenza 1-1

Venezia-Benevento 0-2

03/09 – 16:15

Genoa-Parma 3-3

04/09 – 16:15

Sudtirol-Pisa 2-1

CLASSIFICA DOPO LA 4^ GIORNATA

9 Reggina, Frosinone e Brescia

8 Ascoli e Genoa

7 Benevento, Cagliari e Cosenza

6 Bari e Parma

5 Cittadella e Spal

4 Palermo, Venezia e Ternana

3 Modena e Sudtirol

2 Como

1 Pisa e Perugia