Reggina, i numeri: amaranto con il miglior attacco, Fabbian e Menez concedono il bis

La quarta giornata di Serie B, che si completerà quest’oggi con la sfida tra Sudtirol e Pisa (entrambe attualmente in fondo alla classifica), ci consegna una Reggina che dopo 360′ di torneo comanda la classifica in compagnia di Brescia e Frosinone, ma che rispetto a queste due ha una miglior differenza reti. Dopo quattro giornate sono numeri che lasciano il tempo che trovano, ma che rendono bene l’idea dell’avvio di stagione spumeggiante della squadra di Inzaghi.

Due vittorie su due in casa, sette gol segnati in 180′ e zero subiti: non male come biglietto da visita che Crisetig e compagni hanno presentato ai tifosi amaranto, che da par loro hanno regalato un grande spettacolo con addirittura tredicimila spettatori ad assistere al successo sul Palermo. La Reggina è la prima squadra di Serie B ad andare in doppia cifra in fatto di gol segnati: 10 reti in 4 partite, miglior attacco del torneo con il Bari secondo a quota 8 e il Frosinone terzo a 7. Leadership, seppur condivisa, anche nella graduatoria delle migliori difese con sole 2 reti al passivo (entrambe in trasferta), al pari di Benevento e Frosinone.

I calciatori andati a segno sono diventati otto grazie alla rete del 3-0 firmata da Liotti, la sua prima in campionato, la settima con la maglia della Reggina; la sua ultima esultanza in maglia amaranto risaliva alla sconfitta di Ascoli per 2-1 del 4 gennaio 2021. Per Fabbian e Menez si è trattato invece del secondo gol in campionato: il giovane centrocampista che sta stupendo tutti ha concesso il bis, sbloccando il match proprio come nel turno precedente contro il Sudtirol e andando a segno in maniera simile, un colpo di testa a risolvere una mischia nel cuore dell’area, una rete da opportunista, verrebbe quasi da dire “alla Inzaghi”; per quanto riguarda il francese, in gol alla prima giornata contro la Spal, la rete del raddoppio contro il Palermo è stata una vera perla, un gol di pregevole fattura che ha mostrato ancora una volta tutta la qualità di un calciatore che con la Serie B avrebbe in teoria poco a che fare.

Nella graduatoria amaranto degli assist-man, Rivas raggiunge a quota 2 Canotto e Di Chiara, fornendo il pallone vincente a Menez proprio come accaduto a Ferrara; nel primo tempo i ruoli si erano anche invertiti con il francese ad inventare un assist illuminante per l’honduregno che con un calibratissimo pallonetto aveva battuto Pigliacelli, una rete splendida annullata però per un fuorigioco quantomai millimetrico. Entrano nella classifica dei passaggi vincenti ben due calciatori: Cionek, che volontariamente o meno fa da sponda per il guizzo di Fabbian; Cicerelli, entrato ottimamente in partita e autore dell’assist per il gol di Liotti.

Dopo il doppio turno casalingo, sabato prossimo si torna in trasferta: amaranto di scena a Pisa contro gli insidiosi nerazzurri che non hanno avuto un avvio di stagione brillante.