Coppa Italia Dilettanti, 3^ giornata: ben cinque eliminazioni “eccellenti”

Sono ben cinque le squadre di Eccellenza che salutano la Coppa Italia Dilettanti dopo la fase a gironi, un’ecatombe anche abbastanza sorprendente, soprattutto in virtù dei risultati maturati negli ultimi 90′ giocati quest’oggi.

Clamorose debacle per Scalea e Paolana: i nerostellati cedono per 3-0 al Praiatortora, gli azzurri incassano un 4-1 dal Villaggio Europa Rende; in entrambi i casi, le squadre vittoriose volano agli ottavi. Non basta il gol di Mercatante al 93′ al Soriano per passare il turno: la squadra di Scorrano batte solo 1-0 l’Atletico Maida, chiudendo con gli stessi punti e la stessa differenza reti della Vigor Lamezia, ma con un gol segnato in meno. Fuori il Gallico Catona, al quale sarebbe servita la vittoria per 1-0 del Melicucco sulla Deliese; la sfida si è invece chiusa sullo 0-0 con la compagine di Delianuova promossa. Con l’Acri giù ultimo a quota zero, il Girone 1 è stato vinto dalla Rossanese.

Per quanto riguarda le formazioni di Eccellenza passate quasi per il rotto della cuffia, anche in questo caso abbiamo alcuni esempi. Un gol di Le Piane, appena arrivato, consente al Rende di pareggiare con il Real Montalto (3-3) e passare il turno. La Reggiomediterranea agguanta nel finale con Salvador il pareggio contro il Ravagnese, evitando l’eliminazione. Non era facile ma l’impresa è riuscita al Brancaleone: battuto l’Africo 6-0 e Ardore superato per differenza reti. Avanti per la differenza reti anche il Gioiosa, vittorioso per 5-1 sul Roccella. Un gol di Condemi contro il Capo Vaticano promuove la Gioiese e scongiura l’ipotesi del sorteggio.

Avanti in maniera un po’ più agevole Morrone, Promosport, Isola Capo Rizzuto, Sersale, StiloMonasterace e Bocale.

COPPA ITALIA DILETTANTI – 2^ giornata (31/08/2022, ore 16)

GIRONE 1

Juvenilia Roseto-Rossanese 3-4

Classifica: Rossanese 6, Juvenilia 3, Acri 0

GIRONE 2

Morrone-D.B. Rossoblu Città di Luzzi 3-0

Classifica: Morrone 6, Cassano 3, D.B. Rossoblu 0

GIRONE 3

Rende-Real Montalto 3-3

Classifica: Rende 4, Soccer Montalto 3, Real Montalto 1

GIRONE 4

Scalea-Digiesse Praiatortora 0-3

Classifica: Praiatortora 6, San Fili e Scalea 1

GIRONE 5

Paolana-Villaggio Europa Rende 1-4

Classifica: Villaggio Europa 6, Paolana 3, Brutium 0

GIRONE 6

Promosport-Campora 1-0

Classifica: Promosport 6, Amantea 3, Campora 0

GIRONE 7

Isola Capo Rizzuto-Cutro 2-1

Classifica: Isola Capo Rizzuto 6, Cutro 3, Scandale 0

GIRONE 8

Sersale-CotroneiCaccuri 3-1

Classifica: Sersale 6, Caraffa 3, CotroneiCaccuri 0

GIRONE 9

Soriano-Atletico Maida 1-0

Classifica: Vigor Lamezia 4 (+1 d.r., 3 gol fatti), Soriano 4 (+1 d.r., 2 gol fatti), Atletico Maida 0

GIRONE 10

StiloMonasterace-Sporting Catanzaro Lido 4-1

Classifica: StiloMonasterace 6, Sporting 3, Bivongi Pazzano 0

GIRONE 11

Gioiosa Ionica-Roccella 5-1

Classifica: Gioiosa 4 (d.r. +4), Cinquefrondese 4 (d.r. +2), Roccella 0

GIRONE 12

Brancaleone-Africo 6-0

Classifica: Brancaleone 4 (d.r. +6), Ardore 4 (d.r. +5), Africo 0

GIRONE 13

Gioiese-Compr. Capo Vaticano 1-0

Classifica: Gioiese 6, Capo Vaticano 3, Palmese 0

GIRONE 14

Melicucco-Deliese 0-0

Classifica: Deliese 4, Gallico Catona 3, Melicucco 1

GIRONE 15

Reggiomediterranea-Ravagnese 1-1

Classifica: Reggiomediterranea 4, Ravagnese 2, San Giorgio 1

GIRONE 16

Bocale ADMO-Melito 1-0

Classifica: Bocale 6, Archi 3, Melito 0

ACCOPPIAMENTI PER GLI OTTAVI DI FINALE

(da stabilire andata e ritorno)

Rossanese-Morrone

Rende-Praiatortora

Villaggio Europa-Promosport

Isola Capo Rizzuto-Sersale

Vigor Lamezia-StiloMonasterace

Gioiosa-Brancaleone

Gioiese-Deliese

Reggiomediterranea-Bocale