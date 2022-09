Reggina-Palermo, Liotti: “Felice di rivedere la Curva Sud piena”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del centrocampista amaranto Daniele Liotti al termine di Reggina-Palermo, terminata sul punteggio di 3-0.

“Sono contento perché stiamo lavorando bene, ringrazio il mister che mi ha dato questa possibilità di giocare da interno, ho sfruttato bene le occasioni; sono contento di essere rimasto in questa piazza e di poter rivedere la curva piena come in Serie C. Dobbiamo continuare su questa strada, mantenere i piedi per terra e continuare così seguendo le idee del mister. Il mister lavora bene anche con chi va in panchina, ci facciamo trovare pronti perché siamo una squadra. Menez? Un grande campione, lo conosco ormai da tre anni, ha qualità immense, sono contento per lui, sta facendo molto bene, le sue qualità ci esaltano e sta facendo divertire il nostro pubblico. Oggi allo stadio avevo tutta la famiglia, hanno gioito insieme a me e hanno sentito tutto lo stadio gridare il mio nome; sono calabrese ed essere tornato a giocare a Reggio Calabria per me è motivo d’orgoglio. Il Palermo? Sapevamo di avere davanti una squadra importante e di qualità, l’abbiamo studiata bene, siamo contenti per il risultato.”