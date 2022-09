Reggina-Palermo, le pagelle: prova di spessore collettiva, Fabbian ci ha preso gusto

Ancora una larga vittoria per la Reggina che piega il Palermo per 3-0, nonostante una mezz’ora della ripresa in inferiorità numerica. Le pagelle di Reggina-Palermo per RNP.

Colombi 7 – Un solo vero intervento nel primo tempo sul tiro a sorpresa di Saric; compie pochi interventi per l’imprecisione degli avversari.

Pierozzi 6,5 – Controlla la sua zona dove agisce l’insidioso Di Mariano, si sbilancia in poche occasioni. Dal 46′ Camporese – Il Palermo si getta all’attacco, Corini inserisce giocatori offensivi in quantità ma la difesa amaranto regge seppur con qualche brivido, anche in dieci uomini, anche grazie alla sua personalità.

Cionek 5,5 – Il cliente odierno è ostico, Brunori sa essere letale, ma lui lo controlla e gli tarpa le ali; ingenuo nella ripresa quando, spostato a destra, entra fallosamente su Di Mariano beccandosi il rosso diretto.

Gagliolo 7 – Mastino combattente, riesce a gestire le peggiori situazioni facendo valere fisicità ed esperienza; stringe i denti insieme ai compagni nei momenti di difficoltà.

Di Chiara 7 – Subito nel vivo della partita, ispira con lunghi lanci gli scatti dei compagni; ha Elia dalle sue parti e limita gli affondi. Nella ripresa salva sulla linea il pallone del pareggio ospite.

Fabbian 7,5 – Il suo guizzo in area di testa vale il vantaggio e conferma la sua propensione offensiva; mostra i denti contro il centrocampo avversario, nell’ennesima prestazione gagliarda.

Crisetig 7 – Solita regia attenta, fa girare la squadra con i tempi giusti anche nei momenti di apprensione, come nel finale del primo tempo, o nella ripresa, quando la Reggina resta in dieci.

Majer 7 – Strappa dai piedi di Segre il pallone che porta infine al raddoppio di Menez; prestazione intensa e non semplice contro un centrocampo dinamico e arcigno. Dal 64′ Liotti 7 – Ritrova il feeling con il gol chiudendo la partita con una girata vincente, nel momento in cui c’è maggior bisogno essendo rimasti con l’uomo in meno; aggiunge linfa preziosa nel momento di maggior sofferenza.

Canotto 6 – Fatica ad entrare in partita, cercato poco, spreca alcune ottime chance sbagliando il tempo della giocata; perfetto invece nell’azione del raddoppio amaranto. Dal 61′ Cicerelli 7 – Entra subito in partita con ottime accelerazioni che mettono in difficoltà la difesa ospite; perfetto l’assist per la girata vincente di Liotti, costringe poi Bettella a fermarlo con le cattive, ristabilendo la parità numerica.

Menez 7 – Fa a sportellate con i difensori rosanero, ripiega spesso in aiuto della difesa; inventa un assist pregevole per Rivas, rete poi annullata per fuorigioco; finalizza in maniera perfetta l’azione del raddoppio. Dal 64′ Loiacono 7 – Aggiunge solidità ed esperienza al reparto nel momento in cui c’è da soffrire e resistere contro un Palermo proiettato in attacco.

Rivas 7 – Segna un gol splendido, annullato per fuorigioco millimetrico; rifinisce il pallone che si tramuta nel raddoppio di Menez. Spina nel fianco della difesa del Palermo per tutta la partita. Dall’83’ Gori s.V.

Mister Inzaghi 7 – Conferma la squadra che aveva battuto il Sudtirol, e pur avendo di fronte un avversario ben più consistente, la squadra fin da subito propone ritmi alti e trova il vantaggio; resiste alla crescita del Palermo dimostrando di saper soffrire, soprattutto nella ripresa in inferiorità numerica. Si rivelano perfette le mosse dalla panchina. Unica pecca da parte dei suoi: sprecano fin troppe palle-gol sul risultato di 1-0, lasciando il risultato in bilico.