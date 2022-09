Reggina-Palermo, Inzaghi: “I nostri tifosi ci hanno dato la carica giusta”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del tecnico amaranto Filippo Inzaghi al termine di Reggina-Palermo, terminata sul punteggio di 3-0.

“La partita era finita sul 2-0, eravamo rimasti in dieci contro una squadra forte e c’era paura. I nostri ragazzi sono stati straordinari, ma non dobbiamo montarci la testa, dovremo essere bravi nelle difficoltà ad essere squadra vera. Mi sono arrabbiato perché Cionek è un calciatore d’esperienza, non doveva fare quel fallo, avevo tolto Pierozzi perché ammonito; per fortuna ho fatto subito il cambio e ho pensato di inserire Liotti. Come sempre chi è entrato ci ha messo la ferocia, abbiamo meno benzina degli altri. Ho voluto che anche la panchina respirasse l’aria della nostra tifoseria, in casa sentire i nostri tifosi vicini, avere quella carica giusta per entrare e fare la differenza, siamo voluti rimanere vicini ai nostri tifosi. Sono contento per i nostri 8 calciatori andati in gol, il nostro gioco sta portando questi risultati. Cerchiamo di volare basso, di strada da fare ce n’è ancora tanta. Non so se gli allenamenti in meno possono al momento farci star meglio, alla lunga potremmo. Siamo umani, possiamo sbagliare, qualche contropiede lo abbiamo sprecato ma alla squadra rimprovero poco, si può sbagliare; non tollero un errore sull’atteggiamento, ma finora non lo abbiamo mai sbagliato. Brunori l’ho visto l’anno scorso, potrà fare un buon campionato. Menez? Al mio arrivo dovevo stabilire chi tenere o meno, in allenamento ha dimostrato di stare bene, sa che tutto dipende da lui, non è un calciatore da Serie B, deve diventare un leader caratterialmente, gioca perché se lo sta guadagnando in allenamento. Avevamo bisogno di un’altra mezz’ala, nessuno hai il posto assicurato, ci saranno tante gare e cinque cambi a partita; Hernani e Santander quando saranno pronti ci daranno una grande mano. C’è grande affetto nei miei confronti, volevo portare mio figlio sotto la curva contro il Sudtirol, speravo di ripetere oggi un’altra grade partita. Oggi è facile salire sul carro dei vincitori, quando perderemo capirò chi ci sta vicino anche nei momenti difficili.”