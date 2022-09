Reggina-Palermo, Fabbian: “Dal mister il consiglio di giocare con la mente libera”

Dalla sala stampa dello stadio “Oreste Granillo”, le dichiarazioni del centrocampista amaranto Giovanni Fabbian al termine di Reggina-Palermo, terminata sul punteggio di 3-0.

“Il mister ci insegna ogni giorno qualcosa di diverso, io cerco di farmi trovare pronto, mi auguro di ripetermi ancora; cerco di rimanere umile, ho ancora tanto da imparare. Il nostro carattere ci ha finora fatto sempre impattare bene le partite, dobbiamo continuare così. Quando siamo rimasti in dieci, ho pensato solo di dover dare il massimo per difendere il risultato, lo stesso avranno pensato i miei compagni. I miei obiettivi sono sempre gli stessi dare, il massimo e farmi trovare pronto dal mister, ho in mente solo questo. Il mister mi chiede di giocare libero di testa e di fare quello che so, di inserirmi e attaccare la profondità, io cerco di fare quello che mi chiede. Conosco le mie capacità, ma anche per me è stata una sorpresa iniziare così; lavorando e dando il massimo i risultati arrivano.”