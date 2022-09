I TOP di Reggina-Palermo: Fabbian sembra un veterano, Menez classe pura

Ultime News

La Reggina batte tre a zero il Palermo al Granillo, conquistando il nono punto in graduatoria. Difficile scegliere i “migliori” nella formazione camaranto, vista la prova complessiva di grande compattezza e solidità....

Reggina

03/09/2022 | A cura di Domenico Geria

Ancora una larga vittoria per la Reggina che piega il Palermo per 3-0, nonostante una mezz’ora della ripresa in inferiorità numerica. Le pagelle di Reggina-Palermo per RNP. Colombi 7 – Un solo vero intervento nel...