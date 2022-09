Coppa Italia Dilettanti, si chiude la fase a gironi: diverse squadre di Eccellenza in bilico

Si completerà domani la fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti che promuoverà sedici squadre alla fase a eliminazione diretta. La prima scrematura dei triangolari potrebbe mietere vittime illustri tra le squadre di Eccellenza: alcune sono obbligate a vincere, ad altre basta il pareggio, mentre per tre compagini ci potrebbe stare anche una sconfitta indolore.

Con un piede già agli ottavi ci sono Bocale, Promosport e Sersale: sia la squadra di Laface che i lametini possono permettersi addirittura di perdere con due gol di scarto (rispettivamente contro Melito e Campora) e passare comunque il turno, la compagine di mister Saladino può a sua volta uscire battuta contro il CotroneiCaccuri, seppur con il minimo scarto, e accedere lo stesso agli ottavi di finale.

Con due risultati su tre a proprio favore scenderanno in campo: la Morrone, contro la Denis Bergamini Rossoblu; il Rende, di fronte al Real Montalto; l’Isola Capo Rizzuto, nel derby con il Cutro; lo StiloMonasterace, opposto allo Sporting Catanzaro Lido; la Reggiomediterranea, la quale riceve il Ravagnese.

Obbligati a vincere, con qualunque punteggio, sono invece: lo Scalea, che ospita il Praiatortora; la Paolana, contro il Villaggio Europa Rende; la Gioiese, contro il Capo Vaticano, match che in caso di parità affiderà la qualificazione al sorteggio.

Altre tre squadre di Eccellenza non sono soltanto costrette a vincere, ma dovranno farlo anche con determinati risultati: il Soriano dovrà battere l’Atletico Maida con almeno due reti di scarto, oppure con un solo gol di differenza ma segnandone almeno tre (ad esempio 3-2, 4-3 eccetera), per vincere il girone davanti alla Vigor Lamezia; il Gioiosa Ionica, opposto al Roccella, per avere la meglio in classifica ed eliminare la Cinquefrondese, dovrà vincere con almeno tre reti di margine; ancora più complessa la situazione del Brancaleone, obbligato a travolgere l’Africo con sei gol di differenza per sopravanzare l’Ardore.

In soli due gironi non scenderanno in campo squadre di Eccellenza: nel Girone 1, dove l’Acri in difficoltà societaria ha giocato con una squadra composta da giovani incassando 11 reti contro Rossanese e Juvenilia, le quali si contendono il passaggio del turno con i bizantini favoriti avendo due risultati su tre a disposizione, grazie alla miglior differenza reti; nel Girone 14, con il Gallico Catona che dopo aver perso al debutto a Delianuova per 1-0, ha poi battuto 2-1 il Melicucco e resterà a guardare proprio la sfida Melicucco-Deliese, con gli ospiti che avranno due risultati a disposizione, mentre i locali saranno costretti a vincere segnando almeno due reti, poiché in caso di vittoria del Melicucco per 1-0, a passare agli ottavi di finale sarebbe proprio il Gallico Catona.

In diversi gironi, e non soltanto nel raggruppamento di Gioiese e Capo Vaticano, esiste il rischio concreto di dover ricorrere al sorteggio, nel caso in cui dovessero verificarsi determinati risultati. Tutte le sfide si giocheranno domenica 4 settembre alle ore 16.