Verso Reggina-Palermo, Inzaghi: “Con un pubblico così le motivazioni non possono mancare”

Alla vigilia della quarta sfida di campionato in programma al “Granillo”, tra Reggina e Palermo, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita.

MERCATO – Finalmente si è chiuso, fino a gennaio saremo questi, sono soddisfatto, la società ha fatto grandi sacrifici. Ci vorrà del tempo, sono rimasti in pochi dallo scorso anno; cercheremo di creare in fretta il gruppo, abbiamo dimostrato di avere il giusto atteggiamento. La società ha fatto arrivare solo calciatori che ho voluto.

SQUADRA – Arriveranno momenti più complicati, nell’ultima partita hanno giocato tre calciatori che non avevano ancora visto il campo per mancanza di condizione; Majer e Di Chiara non avevano più benzina dopo il 60′, questo è il problema di chi arriva dopo. Per fortuna ho l’imbarazza della scelta, ho giocatori doppi in ogni ruolo, mi devono dimostrare in ogni allenamento di meritare la maglia. Davanti siamo in tanti, abbiamo tre centravanti con diverse caratteristiche per un posto, più gli esterni; quando staremo bene potremo giocare con due punte, lo abbiamo fatto a Terni nel finale, al momento ci manca ancora la condizione per supportare il doppio attaccante. Dobbiamo avere questo atteggiamento, non dobbiamo avere alibi, i calciatori stanno facendo grandi sacrifici, non dobbiamo cambiare mentalità; con i 5 cambi posso cambiare gli uomini inserendo forze fresche, senza cambiare atteggiamento. La squadra dovrà dimostrare di essere matura nel momento in cui andremo a soffrire. Ho promesso al presidente di portare entro tre anni la squadra a calcare i campi che gli competono; se ci diamo tutti una mano ci toglieremo soddisfazioni. Santander? L’ho voluto perché lo conosco bene e so cosa può dare alla squadra; purtroppo sapevamo che inizialmente avremmo dovuto attenderlo. Si sta impegnando e sta recuperando la condizione, per fortuna abbiamo tre calciatori importanti per lo stesso ruolo, ho grande considerazione per tutti e tre e sanno di avere la mia fiducia. Obi tornerà a Reggio la prossima settimana, è quasi pronto; Hernani è un sogno che cullavo, ho provato a chiederlo alla società, il calciatore voleva la Serie A ma sentendo il progetto si è convinto subito. Gli ho mandato il video della curva per convincerlo, è una mezzala completa, ha padronanza tecnica; abbiamo lì Fabbian e Lombardi che sono giovani e possono

AVVERSARIO – Mi aspetto un Palermo forte che ha fatto un mercato straordinario, è una squadra con un grande allenatore che si è rinforzata molto, come tante altre in questa Serie B. Ha preso calciatori che in B c’entrano poco, cercheranno di fare la partita, non esistono squadre materasso, sarà un bel banco di prova per vedere a che punto siamo, speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi.

TIFOSI – Contro il Sutirol i nostri tifosi hanno fatto la differenza, domani speriamo possa essere ancora così. Quando indossi questa maglia e giochi in questo stadio, le motivazioni non possono mai mancare; siamo fortunati perché facciamo il più bel lavoro del mondo, abbiamo un pubblico da Serie A, sappiamo che arriveranno i momenti difficili, dobbiamo continuare a fare come stiamo facendo perché alla fine usciremo comunque tra gli applausi a prescindere dal risultato.