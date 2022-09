Verso Reggina-Palermo, i convocati di Corini: presente l’ex Pigliacelli

Per la sfida del “Granillo” in programma domani alle ore 14, il tecnico rosanero Eugenio Corini ha convocato 22 calciatori, tra questi anche Saric e Vido, appena arrivati in Sicilia; non fa parte dei convocati invece Claudio Gomes, l’ultimo acquisto proveniente dal Manchester City. Ci sarà invece, e sarà presumibilmente titolare come nelle prime partite, il portiere Mirko Pigliacelli, ex di turno, protagonista in amaranto con 21 presenze in B nella stagione 2013/2014, arrivato a gennaio dal Parma.

L’elenco dei convocati del Palermo:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

15 Marconi

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Doda

25 Buttaro

27 Soleri

28 Saric

37 Mateju

48 Bettella

77 Elia

79 Lancini