Ex Reggina: Bruno Amione è un nuovo giocatore della Sampdoria

Bruno Amione, ex difensore centrale della Reggina, è ufficialmente un nuovo calciatore della Sampdoria. Reduce dall’ottima stagione in Serie B al club amaranto, il centrale argentino è rientrato all’Hellas Verona al termine del prestito, salvo poi essere ceduto nuovamente a titolo temporaneo alla società blucerchiata. Amione (16 presenze con la maglia della Reggina) ha già esordito in Serie A nella sconfitta degli scaligeri contro il Napoli e sostituirà Maxime Leverbe, ceduto al Benevento, come quarto rinforzo difensivo.

s.r.