Coppa Italia Dilettanti, debutto in Campania per il Lamezia Terme

Prima gara stagionale per i lametini, chiamati ad affrontare la temibile Polisportiva Santa Maria allenata da Di Gaetano, ex tecnico del Cittanova

Il momento dell’esordio stagionale anche per il Lamezia Terme del presidente Saladini sta per arrivare. Domenica 4 settembre alle ore 16, allo stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate, provincia di Salerno, si disputerà la sfida valida per il Primo Turno della Coppa Italia Dilettanti che vedrà la compagine lametina ospite della Polisportiva Santa Maria. La sfida, rinviata di una settimana rispetto al programma originale, va a completare il turno di coppa giocato domenica scorsa e che ha visto solo una calabrese, il Cittanova, accedere ai Trentaduesimi di finale.

La squadra di mister Raffaele Novelli, molto rinnovata rispetto alla passata stagione, affronterà una compagine ostica e pronta a sua volta a recitare un ruolo importante in campionato, guidata in panchina dal tecnico Di Gaetano, reduce dalla straordinaria stagione sulla panchina del Cittanova, squadra dalla quale ha portato con sé alcuni calciatori di alto livello, tra i quali l’attaccante Tommaso Bonanno, 20 reti in campionato e 4 in Coppa Italia con la maglia del club pianigiano.

Nei giorni antecedenti l’esordio stagionale, il Lamezia ha ulteriormente arricchito il proprio organico inserendo altri tre giovani calciatori: il portiere Domenico Pasqua, classe 2003, proveniente dal settore giovanile del Crotone; Noah Abatneh, difensore classe 2004, nato in Canada e giunto in prestito dalla Lazio; Youssouf Kanoute, difensore classe 2004 di nazionalità francese, cresciuto nell’Angers.