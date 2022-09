Reggina-Palermo, i precedenti: nel 2005 l’ultimo successo firmato Nakamura

Si avvicina la quarta giornata di Serie B che vedrà la Reggina impegnata al Granillo alle ore 14:00 contro il Palermo. Sono 18 i precedenti a Reggio Calabria tra le due compagini, le quali si sono scontrate in tutte le categorie, dalla A alla C, passando anche per la Coppa Italia: 3 vittorie degli amaranto, 2 dei rosanero e ben 13 pareggi. La squadra del patron Saladini non vince in casa contro il Palermo dal lontano 6 gennaio 2005, primo storico confronto in Serie A. In quell’occasione la Reggina vinse grazie ad una rete nei minuti iniziali del fantasista nipponico Shunshuke Nakamura, mentre l’ultimo precedente risale al 16 novembre 2013, con i siciliani che riuscirono ad espugnare il Granillo grazie alle reti di Milanovic e dell’ex Edgar Barreto.

Di seguito tutti i marcatori e le formazioni dei precedenti ufficiali tra Reggina e Palermo:

SECONDA DIVISIONE 1928-1929, 3^ giornata di andata (9/12/1928)

REGGINA-PALERMO 0-3

Reggina: Massara, Sciuto, Mozzanti, Murolo, Ferrero, Priolo, Costantino, Dossena, Montini, Di Leo Pannuti. Allenatore: Zanghi.

SERIE B 1965-1966, 15^ giornata di andata (12/12/1965)

REGGINA-PALERMO 1-1

Reggina: Persico, Mupo, Barbetta, Baldini, Lancini, Neri, Alaimo, Camozzi, Ive, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: Rigotto.

SERIE B 1966-1967, 10^ giornata di andata /(20/11/1966)

REGGINA-PALERMO 0-2

Reggina: Ferrari, Bello, Barbetta, Baldini, Tomasini, Neri, Alaimo, Ferrario, Santonico, Camozzi, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

SERIE B 1967-1968, 8^ giornata di ritorno (24/3/1968)

REGGINA-PALERMO 1-1



Reggina: Ferrari, Sbano, Bello, Clerici, Sonetti, Gardoni, Divina, Zani, Ferrario, Florio, Toschi. Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: Ferrario.

SERIE B 1970-1971, 18^ giornata di ritorno (6/6/1971- c.n. di Catania)

REGGINA-PALERMO 3-0 * neutro di Catania

Reggina: Jacoboni, Grossi, D’Astoli, Poppi, Florini, Ranieri, Tacconi, Merighi, Pia, Mannino, Bongiorni. Allenatore: Persico.

Marcatori: Bongiorni (2), Merighi.

SERIE B 1971-1972, 1^ giornata di andata (26/9/1971)

REGGINA-PALERMO 0-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Tacelli, Marchiai, Sonetti, Perucconi, Molinari (Merighi), Fazzi, Scarpa, Bongiorni. Allenatore: Rubino.

SERIE B 1973-1974, 12^ giornata di andata (16/12/1973)

REGGINA-PALERMO 0-0

Reggina: Cazzaniga, D’Astoli, Sali, Trinchero, De Petri, Bonzi, Filippi, Tamborini, Ferrara, Zazzaro, Bonfanti. Allenatore: Recagni.

SERIE C1 GIRONE B 1984-1985, 16^ giornata di andata (13/1/1985)

REGGINA-PALERMO 2-2

Reggina: Giordano, Geria, Nobile, Mondello, Cacitti, De Giovanni, Spinella, Moccia, Chiancone (Vittiglio), Fracas, Ardizzon (Crucitti). Allenatore: Chiricallo.

Marcatori: 35′ pt e 5′ st De Vitis (P), 13′ st Geria (R), 23′ st Vittiglio (R).

SERIE C1 GIRONE B 1992-1993, 3^ giornata di andata (13/9/1992)

REGGINA-PALERMO 0-0

Reggina: Merlo, Parpiglia, Poli, Marini, Di Sole, De Ruggiero, Filippone, Alberti, Belmonte, Bucciarelli (Gio.Tedesco), Campolo. Allenatore: Geretto.

SERIE B 1995-1996, 15^ giornata di andata (10/12/1995)

REGGINA-PALERMO 4-0

Reggina: Scarpi (Belardi), Vincioni, Marin, Ceramicola, Di Sauro, Toscano (Perrotta), Carrara, Nicolini (S.Veronese), Giacchetta, Pasino, Aglietti. Allenatore: Zoratti.

Marcatori: 3′ pt Aglietti, 14′ pt Toscano, 12′ st Aglietti, 27′ st Pasino.

SERIE B 1996-1997, 16^ giornata di ritorno (11/5/1997)

REGGINA-PALERMO 0-0

Reggina: Scarpi, Montalbano (Sbrizzo), Atzori, Napolitano, Poli, De Vincenzo, Sesia, Giacchetta (Perrotta), Pasino, Dionigi (Marino), Visentin. Allenatore: Guerini.

SERIE B 2001-2002, 7^ giornata di andata (7/10/2001)

REGGINA-PALERMO 1-1

Reggina: Belardi, Vicari (Jiranek), Zoppetti, Franceschini, Morabito, Cozza, Mamede, Mozart, Casale, Savoldi (La Canna), Dionigi (Bogdani). Allenatore: Colomba.

Marcatori: 8′ st Mascara (P), 13′ st rig. Cozza (R).

SERIE A 2004-2005, 17^ giornata di andata (6/1/2005)

REGGINA-PALERMO 1-0

Reggina: Pavarini, Franceschini, De Rose, Cannarsa, Mesto, Mozart, Tedesco, Balestri, Nakamura (Borriello), Colucci (Paredes), Bonazzoli (Esteves). Allenatore: Mazzarri.

Marcatore: 7′ pt Nakamura.

SERIE A 2005-2006, 4^ giornata di ritorno (5/2/2006)

REGGINA-PALERMO 2-2

Reggina: Pelizzoli, Mesto, Franceschini, De Rosa, Lucarelli, Biondini (Carobbio), Gia.Tedesco (Choutos), Paredes, Modesto, Cozza (Vigiani), Amoruso. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 42′ pt Barone (P), 45′ pt De Rosa (R), 35′ st Caracciolo (P), 45′ st Paredes (R).

SERIE A 2006-2007, 1^ giornata di ritorno (21/1/2007)

REGGINA-PALERMO 0-0

Reggina: Pelizzoli, Lanzaro, Lucarelli (Amerini), Aronica, Mesto, Tognozzi (Barillà), Gia.Tedesco, Vigiani, Modesto, Amoruso, Bianchi (Missiroli). Allenatore: Mazzarri.

SERIE A 2007-2008, 7^ giornata di ritorno (2/3/2008)

REGGINA-PALERMO 0-0

Reggina: Novakovic, Lanzaro, Valdez, Cirillo, Aronica (Costa), Cascione, Vigiani (Alvarez-Cozza), Barreto, Brienza, Makinwa, Amoruso. Allenatore: Ulivieri.

SERIE A 2008-2009, 5^ giornata di ritorno (15/2/2009)

REGGINA-PALERMO 0-0

Reggina: Campagnolo (Puggioni), Cirillo, Valdez, Santos, Krajcik (Sestu), Carmona, Barreto, Barillà (Halfredsson), Costa, Di Gennaro, Corradi. Allenatore: Orlandi.

SERIE B 2013-2014, 14^ giornata (16/11/2013)

REGGINA-PALERMO 0-2

Reggina: Benassi; Adejo, Gentili (79′ Maicon), Ipsa, Foglio; Sbaffo (64′ Louzada), Rigoni, De Rose, Dall’Oglio; Di Michele, Gerardi (67′ Cocco). a disposizione: Licastro, Strasser, Fischnaller, Bochniewicz, Caballero, Falco. Allenatore: Castori.

