Verso Reggina-Palermo, prevendita aperta da mercoledì 31 agosto

A partire da domani sarà possibile acquistare i tagliandi per il match in programma sabato 3 settembre

Reggina 1914 comunica che, a partire da mercoledì 31 agosto, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Palermo, in programma sabato 3 settembre alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2022/23.

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata, nei seguenti orari:

Mercoledì 31 agosto | dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Giovedì 1 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Venerdì 2 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 3 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Le richieste di accredito per i possessori di tessere AIA-CONI-FIGC dovranno essere inviate all’indirizzo mail accrediti@reggina1914.it.

Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, seguiranno comunicazioni a breve.

I PREZZI:

