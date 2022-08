Promozione, triplo innesto da parte dell’Archi

Volti nuovi in casa Comprensorio Archi, con l’ufficialità arrivata nelle ultime ore di tre nuovi calciatori, due dei quali hanno già fatto il loro esordio sabato scorso, nel secondo tempo della sfida di coppa contro il Bocale.

Il club biancoazzurro ha ingaggiato Nello Savino, bomber e veterano della categoria, classe ’82, campano che ormai da tanti anni vive e gioca in Calabria, dove ha lasciato il segno con tantissime squadre diverse. Nel suo curriculum, tra Serie D, Eccellenza e Promozione, trovano posto le maglie di: Sangiuseppese, Real Marcianise, Positano, BocaPellaro, Bagaladi, Eufemiese, Gioiese, Palmese, Brancaleone, Gallico Catona, Rizziconi, Deliese, San Giuseppe, Bocale, Laureanese, Villese, Ravagnese, San Gaetano Catanoso, Aurora e Bagnarese. Per lui si tratta di un ritorno ad Archi e ci arriva dopo un fulmineo transito nella Pro Pellaro.

Ad aver già fatto l’esordio in biancoazzurro sabato scorso sono stati invece Rosario Falcone e Giandomenico Battaglia, entrambi provenienti dal Bocale e subentrati nella ripresa proprio contro la loro ex squadra. Falcone, esterno classe 2002, dove aver percorso tutta la trafila nelle giovanili biancorosse in questi anni, raccogliendo anche diversi gettoni di presenza in Eccellenza, ha scelto di indossare la maglia del suo quartiere. Battaglia, classe 2005, è un attaccante che si è particolarmente distinto nel corso della passata stagione segnando molto, nel campionato Under 19 ma soprattutto nel torneo Under 17 Elite, dove con ben 13 reti, è risultato tra gli attaccanti più prolifici.