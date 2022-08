Eccellenza, il Bocale ufficializza l’ingaggio di due argentini

Il Bocale Admo ha ufficializzato l’ingaggio di due nuovi calciatori che faranno parte dell’organico a disposizione di mister Laface per la stagione 2022/2023.

Si tratta di due argentini: Facundo Escudero (a sinistra), attaccante classe 2001 cresciuto nel Club Universitario de Cordoba e alla prima esperienza in Italia, il quale aveva iniziato la preparazione con la squadra biancorossa ma era in attesa del transfer; Antonio Caldentey (a destra), regista di centrocampo che arriva dal Cassano Sybaris, in Promozione, dove era approdato lo scorso gennaio dagli spagnoli del Club Atletico Huracan de Barcelona, e con il quale ha svolto la preparazione, scendendo in campo domenica nella partita di coppa.