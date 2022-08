Coppa Italia Dilettanti, domani la 2^ giornata: le 16 sfide in programma

Si torna in campo a distanza di tre giorni per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Sono solamente due le squadre di Eccellenza che giocheranno questi secondi 90′ dei triangolari: l’Acri, alle prese con gravi problemi societari che hanno portato i rossoneri a giocare con una squadra composta da giovani contro la Rossanese, perdendo 7-0; il Gallico Catona, battuto dalla Deliese per 1-0 nonostante quasi un’ora in superiorità numerica. Per 16 squadre di Promozione sarà il giorno dell’esordio, tra queste Ravagnese e Melito che ospiteranno rispettivamente il San Giorgio e l’Archi. Domenica 4 settembre si giocherà la terza e ultima giornata dei triangolari.

COPPA ITALIA DILETTANTI – 2^ giornata (31/08/2022, ore 16)

GIRONE 1

Città di Acri-Juvenilia Roseto (riposa Rossanese)

GIRONE 2

D.B. Rossoblu Città di Luzzi-Cassano Sybaris (riposa Morrone)

GIRONE 3

Real Montalto-Soccer Montalto (riposa Rende)

GIRONE 4

Digiesse Praiatortora-San Fili (riposa Scalea)

GIRONE 5

Villaggio Europa Rende-Brutium Cosenza ore 17 (riposa Paolana)

GIRONE 6

Campora-Città di Amantea (riposa Promosport)

GIRONE 7

Cutro-Scandale (riposa Isola Capo Rizzuto)

GIRONE 8

CotroneiCaccuri-Caraffa (riposa Sersale)

GIRONE 9

Atletico Maida-Vigor Lamezia (riposa Soriano)

GIRONE 10

Sporting Catanzaro Lido-Bivongi Pazzano (riposa StiloMonasterace)

GIRONE 11

Roccella-Cinquefrondese (riposa Gioiosa Ionica)

GIRONE 12

Africo-Ardore (riposa Brancaleone)

GIRONE 13

Compr. Capo Vaticano-Palmese (riposa Gioiese)

GIRONE 14

Gallico Catona-Melicucco (riposa Deliese)

GIRONE 15

Ravagnese-San Giorgio (riposa Reggiomediterranea)

GIRONE 16

Melito-Compr. Archi (riposa Bocale ADMO)