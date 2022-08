I Top di Reggina-Sudtirol: sontuoso Fabbian, Di Chiara imprescindibile

Termina 4-0 il match tra Reggina e Sudtirol. Una straripante Reggina vince e convince alla prima uscita stagionale tra le mura amiche del Granillo, dominando la gara fin dalle prime battute iniziali. Aprono le marcature nel primo tempo Fabbian e Majer, Pierozzi e Lombardi mettono il sigillo nella ripresa. Di seguito i Top di RNP:

FABBIAN – Grinta, cuore, senso del gol e tempi di inserimento perfetti, ma il dato più sorprendete è l’età anagrafica di questo ragazzo: solo 19 primavere per il gioiellino scuola Inter, che al netto di qualche sbavatura conferma quanto fatto di buono nelle prime uscite in campionato. Grande prova di qualità per il centrocampista classe 2003, che contro il Sudtirol trova il primo gol tra i professionisti con un preciso colpo di testa sul traversone di Di Chiara e sfiora la doppietta personale in più occasioni. La strada è ancora lunga, ma che inizio di stagione per Fabbian.

DI CHIARA – Non poteva sperare in un ritorno migliore il terzino ex Perugia, che riprende da dove aveva lasciato riconfermandosi come uno dei migliori in campo tra le fila amaranto. Sforna i due assist che portano ai gol di Fabbian e Majer, mettendo anche in difficoltà l’estremo difensore avversario Poluzzi a metà del primo tempo con una velenosa conclusione mancina: è l’uomo in più della Reggina!

s.r.