Reggina-Sudtirol, Greco: “A Reggio ho trovato una grande ospitalità”

Al termine di Reggina-Sudtirol, dalla sala stampa del “Granillo” è intervenuto il tecnico altoatesino Leandro Greco.

“Ci dispiace per il risultato, le sensazioni erano positive, si potevano fare cose buone, avevamo retto bene l’urto; l’espulsione ha cambiato la partita, mi dispiace per la squadra e per la società. Sarà un altro step per crescere e migliorare, in questa difficoltà la squadra ha lavorato con sacrificio e umiltà. Sono errori che fanno parte del nostro percorso, sapevamo di dover pagare questo pegno. Dovremo saper lavorare nonostante il risultato negativo, come uomini e professionisti. Questa di oggi è una sconfitta pesante che ci farà crescere; nel gioco e nella personalità ci sono stati passi avanti rispetto alle precedenti uscite. Siamo alla terza giornata, dobbiamo per forza aver fiducia, siamo una squadra in costruzione. La Reggina? L’ambiente sa di calcio, l’energia è positiva, la squadra è forte ed è allenata da un grande tecnico. Lo sport ha una valenza sociale, è una filosofia di vita degli italiani, a Reggio ho trovato una bella ospitalità ed è stato bello essere qui.”