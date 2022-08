Reggina-Sudtirol, Lombardi: “Bellissimo vedere lo stadio pieno”

Al termine di Reggina-Sudtirol, dalla sala stampa del “Granillo” è intervenuto il centrocampista amaranto Alessandro Lombardi.

“Ci tengo a ringraziare i tifosi presenti, è stato bellissimo vedere lo stadio pieno; segnare subito è stata una bellissima emozione. Il mister ci prepara a queste situazioni, dobbiamo essere sempre pronti perché siamo tutti importanti, i cinque cambi possono mutare le partite. Siamo partiti in ritardo rispetto alle altre, ma stiamo lavorando duro, con il grande impegno che ci stiamo mettendo ci possono stare queste due vittorie. Reggio è davvero una bella città e ha un bellissimo lungomare. Noi mezz’ali andiamo in gol perché il mister ci sprona a provarci sempre. Il Palermo è una brande società, ma in questa B tutte le partite sono difficili e noi renderemo la vita dura a chiunque.”