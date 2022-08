Reggina-Sudtirol, le pagelle: Di Chiara sontuoso, Fabbian e Pierozzi giovani leoni

Debutto casalingo in grande stile per la Reggina, che abbatte l’ostacolo Sudtirol in goleada, di fronte ad oltre undici mila spettatori festanti. Le pagelle amaranto di RNP.

Colombi 7 – Chiamato al primo intervento al 40′ sulla botta da fuori di Pompetti, si fa trovare prontissimo, come attento si fa trovare nelle rare circostanze in cui viene chiamato in causa (certamente molto meno impegnato del collega Poluzzi).

Pierozzi 7,5 – Corsa e sovrapposizioni, senso della posizione e vivacità, una prova più che positiva in cui mostra tutto il repertorio in suo possesso, trovando in bello stile il suo primo gol in Serie B.

Cionek 7 – Vicino al gol con un possente stacco di testa sul quale Poluzzi compie un miracolo, per il resto amministra con attenzione la difesa, tappando qualche raro buco dei compagni.

Gagliolo 7 – Dalla mezz’ora in campo con un vistoso turbante, segno dell’ennesima prova da combattente; prestazione senza sbavature contro un avversario che lotta fino alla fine nonostante il passivo.

Di Chiara 8 – Costringe Poluzzi al miracolo con il suo sinistro a giro; perseverante e tenace, strappa con la forza il pallone che poi mette sulla testa di Fabbian per il vantaggio amaranto; concede il bis poi per Majer. Prestazione sopraffina, è tornato il motorino inarrestabile che ben conosciamo. Dal 77′ Giraudo SV

Fabbian 7,5 – Premiato finalmente dal meritato primo gol in B, una piacevole sorpresa di questo avvio di stagione, si riconferma ad alti livelli; sfiora la doppietta in avvio di ripresa. Dal 67′ Lombardi 7 – Nel posto giusto al momento giusto, appena entrato, sfrutta l’occasione propizia per siglare il poker.

Crisetig 7 – Fatta eccezione per qualche evidente problema iniziale con gli scarpini, gioca una partita saggia e diligente, scegliendo sempre bene i tempi degli inserimenti. Dal 67′ Liotti SV

Majer 7 – Bagna il debutto al Granillo con una prova autorevole e con la rete del raddoppio, azione da lui aperta e finalizzata alla perfezione, nonostante l’arbitro inizialmente l’annulli e si renda necessario il controllo del VAR.

Canotto 7 – Con la sua accelerazione porta alla prima ammonizione di Curto; sfiora in girata il vantaggio, spinge, affonda e si propone, alla fine gli manca solo il gol. Dal 77′ Cicerelli SV

Menez 7 – Con il suo costante movimento non concede punti di riferimento alla difesa avversaria, cerca il gol in tutti i modi ma senza fortuna. Dall’80’ Gori SV

Rivas 7 – Riparte e colpisce il palo dopo pochi minuti, sempre sul pezzo e inarrestabile, ispira tutte le principali palle-gol amaranto, trovandosi costantemente nel vivo del gioco.

Mister Inzaghi 7 – La squadra approccia ottimamente la sfida, proponendo intensità e corsa contro un avversario chiuso in difesa, soprattutto dopo l’inferiorità numerica, ma che in proiezione offensiva è molto insidioso, seppur il reparto difensivo amaranto riesca a sbrogliare la maggior parte delle situazioni. Grande determinazione nella fase finale del primo tempo, a caccia del gol, lieve flessione nei primissimi minuti della ripresa quando sembra sopraggiungere un lieve appagamento, poi però il ritmo torna a salire e la Reggina dilaga.