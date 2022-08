Reggina-Sudtirol, D’Angelo: “Ci aspettavamo una grande risposta dal pubblico”

Al termine di Reggina-Sudtirol, dalla sala stampa del “Granillo” è intervenuto mister Maurizio D’Angelo, il vice di mister Inzaghi assente per squalifica.

“So quello che mister Inzaghi pretende, lo conosco a memoria e cerco di trasferire alla squadra quello che lui vuole. Sapevamo che sarebbero stati compatti, ha perso le prime due immeritatamente. Dovevamo essere intensi dall’inizio stando attenti alle ripartenze, i ragazzi son partiti bene, poi siamo stati anche avvantaggiati dall’espulsione ma l’interpretazione della squadra è stata ottima. Sappiamo cosa Reggio può fare, aspettavamo questa risposta dal pubblico; siamo ancora in costruzione, non abbiamo gli stessi allenamenti degli altri e qualche giocatore ne ha risentito. Dobbiamo recuperare il tempo perduto, conoscerci tra di noi e tra un mese vedremo la squadra rispondere ancora meglio. Quello che chiede il mister è la partecipazione di tutti in avanti, è una squadra che deve crescere ed è sulla strada giusta. Il Sudtirol ha fatto grandi cose l’anno scorso, è una squadra organizzata e che ha un suo modo di giocare, non è facile da affrontare; oggi ha trovato di fronte una Reggina determinata. Mister Inzaghi ha preparato la partita con l’intento di partire forte, voleva massima aggressività e concentrazione; la squadra ha risposto bene, sul doppio vantaggio a lui premeva non prendere gol; qualche colpo di tacco di troppo lo ha fatto arrabbiare.”