Reggina-Sudtirol, Fabbian: “Una grande emozione far gol sotto la curva”

Al termine di Reggina-Sudtirol, dalla sala stampa del “Granillo” è intervenuto il centrocampista amaranto Giovanni Fabbian.

“Una grandissima emozione giocare di fronte a questo pubblico, ci ha dato una grande mano, è stato un bell’inizio per me e spero di poter continuare così. In ritiro con l’Inter ho dato il massimo, ero con dei grandi campioni che mi hanno dato tanti consigli. Casadei? Un mio grande amico, gli auguro di fare bene. I tifosi sono stati fantastici, fare gol sotto la curva è stata una un’ulteriore emozione che spero di poter ripetere. L’importante è segnare e portare a casa i tre punti, noi dobbiamo farci trovare sempre pronti. Ricevere paragoni illustri è gratificante, cerco però di rimanere con i piedi per terra e lavorare.”