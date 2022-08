Coppa Italia di Serie D, il Cittanova si aggiudica uno spettacolare derby con il San Luca

Debutto stagionale vincente per il Cittanova che nella sfida del Primo Turno di Coppa Italia di Serie D, batte il San Luca per 5-1. Con questo successo la squadra di Galfano accede ai Trentaduesimi di finale, mentre la formazione di Cozza, vittoriosa sette giorni fa a Castrovillari nel preliminare, si ferma qui e può pensare esclusivamente al campionato, al via tra tre settimane.

Poco dopo la mezz’ora del primo tempo, il Cittanova piazza un micidiale uno-due in sessanta secondi grazie al difensore argentino Carubini e all’attaccante Giannaula; al quarto d’ora della ripresa la punta giallorossa concede il bis, intorno alla mezz’ora poker di Baggini. Il San Luca accorcia con Leveque ma in pieno recupero Fazio firma la cinquina per la compagine pianigiana.

Eliminazione anche per la Vibonese, battuta a domicilio dal Città di Sant’Agata: vantaggio a freddo dei rossoblu con Balla, reazione siciliana immediata con il pari di Vitale; sorpasso di D’Aleo e definitivo 3-1 di Bonfiglio oltre il 90′.