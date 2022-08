Verso Reggina-Sudtirol, Inzaghi: “Scioglierò domani gli ultimi dubbi di formazione”

Alla vigilia del debutto stagionale al “Granillo” nella sfida della terza giornata di Serie B contro il Sudtirol, il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha presentato la gara in conferenza stampa.

SQUADRA – Avremo ancora un allenamento, siamo pronti per fare un’altra grande partita, abbiamo sempre giocato con personalità, sono molto soddisfatto per ora, dovremo imporre il nostro gioco. Vogliamo arrivare alla vittoria attraverso il gioco, ogni squadra ha la sua strategia; se crei tanto non sempre ti va male. Teniamo i piedi ben piantati per terra, ho firmato per tre anni e in questo tempo ho promesso che torneremo dove meritiamo. Nulla è inaspettato, sono previste anche le sconfitte, il risultato non ha lasciato strascichi nel gruppo, abbiamo dominato e non avremmo meritato la sconfitta. I calciatori impiegati meno sono arrivati tardi, domattina scioglierò gli ultimi dubbi di formazione. Le scelte difensive dipenderanno dal tipo di partita di volta in volta, Cionek a destra potrebbe essere una soluzione adottabile più avanti ma al momento Pierozzi sta facendo bene. Riguardando la partita di Terni, abbiamo fatto anche meglio di quanto pensassi, ci manca ancora la condizione, siamo in ritardo rispetto a tutte le altre.. Non mi piace l’esaltazione vista dopo la prima vittoria, dobbiamo ancora crescere e dimostrare tanto, senza alibi. Unico indisponibile sicuro sarà Obi.

SQUALIFICA – Sono rammaricato, perderò la prima in casa per una cosa che non ho fatto; purtroppo una mia frase sarà stata fraintesa, mi dispiace molto, però abbiamo un grande staff e la squadra giocherà tranquilla e potrà fare una grande partita.

AVVERSARIO – Il Sudtirol ha raccolto meno di quanto fatto nelle prime due partite, è una squadra pericolosa da affrontare, non la dovremo sottovalutare ma affrontare subito con la giusta mentalità.

TIFOSI – Siamo contenti di giocare di fronte alla nostra gente, so che ci sarà una bella cornice di pubblico, abbiamo bisogno del loro affetto. Il terreno di gioco è molto buono, faccio i complimenti a chi ha lavorato giorno e notte per riportarlo in condizioni ottimali.