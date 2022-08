Reggina-Sudtirol, la probabile formazione amaranto: scalpitano Canotto e Di Chiara

Dopo aver archiviato la sconfitta di Terni, domani sera la Reggina scenderà in campo per la prima volta in questa stagione al Granillo. Alla vigilia del match contro il Sudtirol, il tecnico Filippo Inzaghi (il quale sarà assente per squalifica) ha affermato di avere ancora dubbi riguardo l’undici iniziale, specialmente in zona offensiva: collocato al centro dell’attacco in posizione di falso nueve Menez ha ben figurato nelle prime due uscite stagionali , ma contro i biancorossi Inzaghi potrebbe decidere di mandare in campo dal 1^ minuto uno tra Gori e Santander. Colombi dovrebbe essere confermato tra i pali così come Pierozzi, Camporese e Gagliolo in difesa, con Di Chiara ad insidiare Giraudo per una maglia da titolare. Crisetig in cabina di regia spalleggiato da Liotti e Fabbian nel ruolo di mezzali, con Rivas e Canotto (in ballottaggio con Ricci) sugli esterni.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3-): Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi.

SANTO ROMEO