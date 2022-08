Coppa Italia Dilettanti, i risultati degli anticipi: vince il Bocale, pari il Gioiosa

Si è ufficialmente aperta la stagione 2022/2023 con due anticipi della prima giornata della Coppa Italia Dilettanti. Il resto delle sfide di questo primo turno andrà in scena nella giornata di domenica 28 agosto.

Per il Girone 11, allo stadio “Corrado Cimino” di Cinquefrondi, l’ambiziosa Cinquefrondese padrona di casa e allenata da mister Logozzo, ha affrontato il Gioiosa Ionica, squadra con la quale il tecnico biancoazzurro ha raggiunto l’Eccellenza e guidata quest’anno dal tecnico Marasco. La sfida si è chiusa a reti bianche, un risultato che porta la Cinquefrondese a dover tornare in campo già mercoledì 31 agosto, in casa dell’altra squadra del girone, ovvero il Roccella; il Gioiosa invece giocherà la terza e ultima sfida tra una settimana, tra le mura amiche sempre contro gli amaranto.

Per il Girone 16 al “Lo Presti” di Gallico si è giocata la sfida tra l’Archi e il Bocale, partita vinta dalla squadra ospite di mister Laface per 3-0 grazie alle firme di Sapone al 24′, Zampaglione all’84’ e ancora Sapone al 94′. Un passivo forse eccessivo per la formazione di mister Verbaro, che ha tenuto bene il campo e ha sfiorato il momentaneo 1-1 in tre circostanze (clicca qui per il resoconto della partita). Grazie a questo risultato, il Bocale tornerà in campo domenica 4 settembre ospitando il Melito, che nel frattempo mercoledì 31 agosto riceverà l’Archi nella seconda giornata.