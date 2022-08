Verso Reggina-Sudtirol, Greco: “Troveremo un ambiente carico di energia”

Ultime News

A due giorni dalla sfida del “Granillo” tra Reggina e Sudtirol, primo confronto in assoluto tra le due squadre, il tecnico altoatesino Leandro Greco è intervenuto in conferenza stampa. “Dura ripartire dopo la...

Dilettanti

Sta per cominciare ufficialmente la stagione 2022/2023 in Calabria con le gare della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Si parte sabato 27 con due anticipi in programma, a Cinquefrondi per Cinquefrondese-Gioiosa Ionica,...