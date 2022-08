Coppa Italia di Serie D, posticipata Santa Maria-Lamezia Terme

Domenica 28 agosto alle ore 16 si giocheranno le gare del Primo Turno di Coppa Italia di Serie D. Dopo il succoso antipasto della scorsa settimana, con le vittorie in trasferta del San Luca a Castrovillari e della Vibonese a Locri, arriva il momento dell’esordio per il Cittanova, giunto fino ai quarti di finale nella scorsa edizione.

La squadra giallorossa se la vedrà tra le mura amiche con il San Luca, chiamato dunque a giocare la seconda trasferta consecutiva. Per la Vibonese invece sfida casalinga contro i siciliani del Città di Sant’Agata. Niente debutto stagionale invece per il Lamezia Terme, il quale avrebbe dovuto affrontare la trasferta campana di Castellabate contro il Santa Maria del Cilento, squadra allenata in questa stagione da Francesco Di Gaetano, arrivato dal Cittanova, così come alcuni calciatori tra i quali l’attaccante Tommaso Bonanno.

La partita è stata posticipata di una settimana e avrà luogo il 4 settembre, sempre alle 16, approfittando del rinvio di due settimane del calcio d’inizio del Girone I di Serie D, fissato per il 18 settembre.