Serie D, il San Luca prepara la prossima trasferta e annuncia altri arrivi

Superato lo scoglio del Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D, il San Luca lavora per un’altra trasferta, stavolta in quel di Cittanova, gara in programma domenica 28 agosto e valida per il Primo Turno del torneo.

Il mercato giallorosso nel frattempo non si ferma e tra riconferme e nuovi arrivi, l’organico a disposizione di mister Cozza si arricchisce sempre più. Sono approdati al “Corrado Alvaro”: il difensore Claudio Damato, classe 2004, ex Foggia e Lavello; il centrocampista Andrea Prrocka, classe 2003, arrivato dalle giovanili della Fiorentina; il difensore centrale Agustin Ale, uruguaiano classe ’95, con alle spalle una carriera di altissimo livello tra River Plate di Montevideo, massima serie uruguaiana, Delfin e Guayaquil City in Ecuador, lo storico Olimpia Asuncion in Paraguay, l’Academica de Coimbra in Portogallo, oltre a ben 11 presenze e 1 gol in Copa Libertadores (giocata con River Plate e Delfin). Per quanto concerne i calciatori riconfermati, si tratta di: Francesco Giampaolo, attaccante classe 2003; Antonio Giorgi, centrocampista classe 2004; Francesco Murdaca, altro centrocampista del 2004.

Il club giallorosso ha poi diramato in maniera ufficiale la composizione dello staff tecnico e dell’organigramma. Accanto a mister Francesco Cozza lavorerà il suo vice, ormai figura storica in casa San Luca, Pasqualino Canonico; Guglielmo Telli allenerà i portieri, mentre il preparatore atletico sarà Antonino Ollio e il fisioterapista Andrea Logozzo. Qualche novità nell’organigramma, che vede sempre Francesco Giampaolo nella figura di Presidente, Paolo Giorgi sarà il suo Vice. Direttore Generale sarà ancora Francesco Pelle, Antonio Luca Pipicella sarà l’Amministratore Delegato dell’area sportiva, Francesco Giorgi il Segretario, Domenico Pipicella il Responsabile dell’Area Tecnica, Francesco Pizzata il Direttore Tecnico e Sportivo, Giuseppe Pelle il Club Manager, Francesco Romeo il Team Manager, Antonio Femia il Responsabile della Comunicazione, Stefano Muscatello il Social Media Manager, Antonio Costanzo e Giuseppe Murdaca si occuperanno dell’Area Logistica, Sebastiano Pipicella sarà il Responsabile del Settore Giovanile e Domenico Giorgi avrà il ruolo di Delegato ai Rapporti con le Autorità e alle Pubbliche Relazioni.