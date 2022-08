Reggina-Sudtirol: domenica primo incrocio in assoluto tra le due squadre

Sta per prendere il via la terza giornata del campionato di Serie B 2022/2023, con la Reggina che domenica esordirà tra le mura casalinghe del Granillo. La gara, in programma alle 20:45, sarà la prima in assoluto per gli amaranto contro il Sudtirol in gare ufficiali: la squadra rappresentativa della provincia di Bolzano è alla sua prima apparizione nella categoria cadetta e le due compagini non si sono mai affrontate in Serie C per ovvi motivi geografici. Il Sudtirol, reduce da due sconfitte consecutive contro Venezia e Brescia, sarà l’ottantanovesima formazione affrontata in cadetteria dalla Reggina, che sta disputando il 25esimo campionato della sua storia in B.

SANTO ROMEO