Reggina, i precedenti con l’arbitro Rutella: ritorno al “Granillo” dopo 4 anni

Al debutto in B, l'arbitro siciliano ha già diretto in passato la Reggina per 2 volte e in entrambi i casi fu pareggio

La partita di domenica sera in programma al “Granillo” per la terza giornata di B tra Reggina e Sudtirol, sarà diretta dal signor Daniele Rutella della sezione arbitrale di Enna, uno dei cinque arbitri promossi in questa stagione dalla CAN di C a quella di A e B (tra gli altri anche Ferrieri Caputi che ha diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia).

Per il signor Rutella l’esordio assoluto nel campionato di Serie B avverrà allo stadio “Oreste Granillo”, dove in passato aveva già diretto due incontri. Il primo risale alla sua stagione d’esordio in Serie C, campionato 2017/2018, un Reggina-Juve Stabia, ultima giornata, terminato 1-1 con il gol di Mezavilla per il momentaneo vantaggio della squadra di Maurizi. Appena pochi mesi più tardi, agosto 2018, il fischietto siciliano torna a calcare il terreno del “Granillo” per la sfida di Coppa Italia di Serie C tra Reggina e Vibonese, incontro terminato a reti bianche tra le squadre di Cevoli e Orlandi. Dopo quattro anni il signor Rutella tornerà in riva allo Stretto, bagnando così il proprio esordio in B.

Sono molti di più, ben 7, i precedenti con il Sudtirol, l’ultimo dei quali nel match dello scorso 16 aprile, alla penultima giornata, in cui gli altoatesini primi in classifica non riuscirono ad andare oltre lo 0-0 casalingo contro il Padova, secondo a due punti di distanza, dovendo rimandare la festa-promozione all’ultimo turno.