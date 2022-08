Coppa Italia Dilettanti, nel weekend la prima giornata: sabato due anticipi

Sta per cominciare ufficialmente la stagione 2022/2023 in Calabria con le gare della fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti. Si parte sabato 27 con due anticipi in programma, a Cinquefrondi per Cinquefrondese-Gioiosa Ionica, e a Gallico per Archi-Bocale. Domenica le altre quattordici sfide, tra le quali spicca un suggestivo derby Palmese-Gioiese.

Per questi primi 90′ in campo tutte le squadre di Eccellenza, impegnate in trasferta contro metà delle partecipanti al campionato di Promozione, mentre l’altra metà debutterà mercoledì 31 in occasione della seconda giornata, affrontando le squadre che avranno perso o pareggiato in casa la gara d’esordio. Domenica prossima la chiusura della fase a gironi con la terza e ultima giornata.

COPPA ITALIA DILETTANTI – 1^ giornata (28/08/2022, ore 16)

1 – Rossanese-Città di Acri (riposa Juvenilia Roseto)

2 – Cassano Sybaris-Morrone (riposa D.B. Rossoblu Città di Luzzi)

3 – Soccer Montalto-Rende (riposa Real Montalto)

4 – San Fili-Scalea (riposa Digiesse Praiatortora)

5 – Brutium Cosenza-Paolana (riposa Villaggio Europa Rende)

6 – Città di Amantea-Promosport (riposa Campora)

7 – Scandale-Isola Capo Rizzuto (18:00) (riposa Cutro)

8 – Caraffa-Sersale (riposa CotroneiCaccuri)

9 – Vigor Lamezia-Soriano (riposa Atletico Maida)

10 – Bivongi Pazzano-StiloMonasterace (riposa Sporting Catanzaro Lido)

11 – Cinquefrondese-Gioiosa Ionica (27/08 ore 16:30) (riposa Roccella)

12 – Ardore-Brancaleone (riposa Africo)

13 – Palmese-Gioiese (riposa Compr. Capo Vaticano)

14 – Deliese-Gallico Catona (riposa Melicucco)

15 – San Giorgio-Reggiomediterranea (riposa Ravagnese)

16 – Compr. Archi-Bocale ADMO (27/08 ore 16:30) (riposa Melito)