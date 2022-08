Serie B, le designazioni arbitrali: Rutella per Reggina-Sudtirol

Ultime News

L’Aia ha pubblicato i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 4^ giornata del campionato di Serie B 2022/2023, in programma nel...

Il Giudice Sportivo della Serie B ha comunicato le proprie decisioni in merito alla seconda giornata di campionato. Tra i fermati per una giornata, spicca il nome del tecnico amaranto Filippo Inzaghi. La squalifica a mister...

Rinforzo di qualità ed esperienza per l’attacco dell’Archi che ufficializza Jonatan Emanuel Alderete, argentino classe ’93. Come riportato dal comunicato del club, Alderete è un “calciatore dalle...

Si avvicina il momento del debutto per il Cittanova di mister Galfano, impegnato domenica prossima in casa contro il San Luca nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, manifestazione nella quale lo scorso anno i giallorossi...

Reggina

Ritrovarsi in un abbraccio. Come la mamma con i propri figli. Campo numero 2 del Centro Sportivo Sant’Agata, mercoledì 24 agosto ore 18:00. I ragazzi di mister Inzaghi scenderanno in campo per una sessione di allenamento a...