Ternana-Reggina, Inzaghi: “Meritavamo il pari, ci è mancata la ferocia in area”

Al termine di Ternana-Reggina, partita vinta dagli umbri per 1-0, il tecnico amaranto Filippo Inzaghi è intervenuto nella sala stampa dello stadio “Liberati”; queste le sue dichiarazioni.

“Non siamo partiti come a Ferrara, abbiamo avuto l’occasione per passare con Fabbian, poi loro hanno fatto un eurogol; abbiamo fatto un buon secondo tempo e meritavamo il pari, ci sono stati molti palloni in area ma ci è mancata la zampata decisiva. La squadra mi è piaciuta, ha avuto personalità, non dovevamo montarci la testa prima e non ci demoralizziamo adesso. Loro sono stati bassi e giocavano sulle seconde palle, ci hanno tolto gli spazi, dovevamo fare meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto la partita avendo occasioni importanti per segnare, ci è mancato anche un pizzico di fortuna, dovevamo metterci più ferocia. Ho mandato in campo tutti gli attaccanti a disposizione, mettevamo tanti cross ma non è andata bene, dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte; accettiamo il risultato ma non meritavamo la sconfitta, siamo ancora all’inizio e cresceremo sicuramente. Mi aspettavo potessero coprire bene il campo, ci hanno studiato; la Ternana ha fatto la sua partita, siamo andati sotto al primo tiro e poi è diventata difficile per noi. Non avevamo profondità, loro giocavano bassi, dovevamo muovere la palla più velocemente; il campo molto secco non ci ha favorito ma non troviamo scusanti, le difficoltà erano per entrambe. Abbiamo voglia di giocare davanti alla nostra gente, speriamo sarà pieno e di regalare una vittoria al nostro pubblico.