Reggina, organizzato allenamento a porte aperte per abbracciare la tifoseria

Ritrovarsi in un abbraccio. Come la mamma con i propri figli.

Campo numero 2 del Centro Sportivo Sant’Agata, mercoledì 24 agosto ore 18:00. I ragazzi di mister Inzaghi scenderanno in campo per una sessione di allenamento a porte aperte. Porte aperte, come le nostre braccia, pronte ad accogliervi per sentire il calore che solo Reggio Calabria e la sua gente sa dare. Il primo incontro, prima di quello ufficiale.

Ci vediamo a casa VOSTRA.

*Si invita la tifoseria a raggiungere la struttura non oltre le ore 17:30.

Ufficio Stampa Reggina 1914