Calendario Serie B 22/23: date e orari delle prossime partite della Reggina

Archiviata la sconfitta di misura contro la Ternana, la Reggina proverà a e rialzare la testa e reagire già dal prossimo turno di campionato domenica 28 agosto contro il Sudtirol, prima gara tra le mura casalinghe della stagione 2022/2023. La squadra neopromossa in Serie B ha steccato nelle prime due uscite contro Brescia e Venezia e si presenta al Granillo da sfavorita sulla carta, ma l’errore più grande da parte degli uomini di Inzaghi potrebbe essere proprio quello di sottovalutare gli avversari in quella che si preannuncia come una gara combattuta e ricca di emozioni. Dopo il Sudtirol gli amaranto giocheranno al Granillo anche la quarta giornata di campionato, avendo disputato le prime due gare in trasferta contro Spal e Ternana; il 3 settembre sarà dunque la volta del Palermo, poi Pisa e Cittadella prima della sosta Nazionali per chiudere questa prima parte del girone d’andata.

Di seguito, gli orari e le date dei prossimi impegni in campionato della Reggina:

28/08/2022, ore 20:45 – Serie B (Reggina – Sudtirol)

03/09/2022, ore 14:00 – Serie B (Reggina – Palermo)

10/09/2022, ore 14:00 – Serie B (Pisa – Reggina)

17/09/2022, ore 14:00 – Serie B (Reggina – Cittadella)

SANTO ROMEO