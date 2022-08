Promozione, l’Archi ufficializza Alderete e arricchisce società e staff tecnico

Rinforzo di qualità ed esperienza per l’attacco dell’Archi che ufficializza Jonatan Emanuel Alderete, argentino classe ’93. Come riportato dal comunicato del club, Alderete è un “calciatore dalle indiscusse qualità tecniche, cresciuto in patria nell’ Estudiantes de la Plata, successivamente ha vestito le maglie di Arsenal de Sarandi, Trayectoria Cambaceres, La Ferrere, Pacifico de General Alvear e Colegiales. In Italia si è messo in evidenza tra le fila de la Città di Rosolini , Admo Bocale , ASD Reggiomediterranea (solo preparazione precampionato) e nella scorsa stagione tra le fila dell’ AGS Soriano, dove si è reso protagonista a suon di goal e assist. Un atleta di alto profilo, felice di abbracciare il progetto tecnico avviato dalla società, che nel prossimo campionato di Promozione è intenzionata a voler recitare un ruolo da protagonista e regalare ai propri tifosi numerose soddisfazioni.”

Un Archi ambizioso dunque, come si evince dai passi compiuti negli ultimi mesi, sia a livello tecnico che societario. Società che si è arricchita nelle ultime ore di un volto nuovo e dalla comprovata esperienza. Sara Curia è infatti la nuova Segretaria del club, un ruolo delicato e dalla enorme responsabilità affidato nelle mani di una professionista che nelle ultime stagioni ha già collaborato in maniera proficua con formazioni di Eccellenza quali Reggiomediterranea e Soriano.

Intanto lo staff tecnico biancoazzurro ha registrato l’arrivo di un nuovo elemento dalla grande esperienza. Mister Giovanni Notaro, già alla guida in passato di tante squadre tra le quali Carmelitana, Lazzaro, Villese e Campese, sarà il nuovo allenatore dell’Under 19 dell’Archi.