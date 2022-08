Serie D, quattro ufficialità per il San Luca alla vigilia del debutto

Si comincia a fare sul serio in casa San Luca, con la squadra di Ciccio Cozza che oggi sarà impegnata nel debutto ufficiale della stagione 2022/2023 nel Turno Preliminare di Coppa Italia in casa del Castrovillari.

Alla vigilia dell’esordio, il club giallorosso ha ufficializzato altri quattro calciatori che faranno parte dell’organico a disposizione del tecnico di Cariati. Riconfermato il difensore Francesco Patea, classe ’89, arrivato a San Luca lo scorso dicembre dal Brancaleone e protagonista con 20 presenze in campionato. Torna in giallorosso invece Giuseppe Pipicella, esterno classe ’98, ex anche di Roccella (con la quale esordì in Serie D), Siderno e Locri, impegnato lo scorso anno in Eccellenza prima con la Bovalinese, poi nel Boca Nuova Melito. Un volto nuovo è invece Hamza Kamara, centrocampista classe ’98 proveniente dalla Sierra Leone, che dopo un’esperienza in Svezia è arrivato in Italia, giocando il torneo di Serie D con le maglie di Roccella e Troina.

Infine, l’annuncio che tutti i tifosi del San Luca attendevano, è arrivato: il capitano Domenico Carbone resterà in giallorosso anche per questa stagione. Tornato al San Luca nell’estate del 2018 dopo due precedenti esperienze (da giovanissimo nei primi anni 2000, poi dal 2008 al 2011), è stato tra i grandi protagonisti della corsa a perdifiato dei giallorossi dal campionato di Promozione fino alla Serie D, categoria in cui ha raccolto in due stagioni 55 presenze realizzando 11 reti. Qualità, esperienze e attaccamento alla maglia da parte del centrocampista classe ’86, uno dei tasselli attorno ai quali girerà anche il San Luca edizione 2022/2023.