Serie D, Coppa Italia: il San Luca espugna Castrovillari, Locri eliminato dalla Vibonese

Si sono disputate le gare valide per il Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D, che ha visto esordire ufficialmente quattro delle sei squadre calabresi al via della stagione 2022/2023.

Colpaccio esterno per il San Luca che passa per 2-1 al “Mimmo Rende” di Castrovillari. La formazione di mister Cozza trova il vantaggio al 20′ del primo tempo con il penalty trasformato dallo specialista Carbone; la rete del capitano giallorosso viene bissata a metà ripresa dal raddoppio di Maesano. Nel concitato finale il Castrovillari accorcia le distanze provando ad acciuffare il pari ma il San Luca resiste e si aggiudica il passaggio al Primo Turno, dove sarà ospite del Cittanova.

Il Locri accarezza la qualificazione contro un avversario importante e ambizioso come la Vibonese, ma nel finale deve arrendersi nonostante un’ottima, convincente prestazione. Sono gli ospiti a passare al 21′ grazie al calcio di rigore trasformato dall’ex Reggina Martiniello; il vantaggio rossoblu dura però un minuto, tanto basta a Carella per realizzare il gol del pareggio e quasi allo scadere del primo tempo è Ficara a ribaltare il risultato portando il Locri in vantaggio al riposo. Poco dopo la metà della ripresa, la Vibonese agguanta il pareggio con il giovane De Marco e a dieci minuti dal 90′ un altro ex Reggina, il difensore Tazza, realizza la rete del controsorpasso fissando il punteggio finale sul 3-2 per la compagine di Vibo Valentia, che tra una settimana ospiterà il Città di Sant’Agata nel Primo Turno.

Domenica prossima toccherà anche al Lamezia Terme scendere in campo, in casa del Santa Maria del Cilento.