Serie B, i risultati della 2^ giornata: a punteggio pieno solo Cosenza e Frosinone

Solo due squadre a punteggio pieno in Serie B dopo 180′: Cosenza e Frosinone. I silani battono in rimonta il Modena per 2-1, larga invece l’affermazione dei ciociari sul Brescia, un secco 3-0. Arrivano in rimonta anche le prime vittorie del Cagliari, all’87’ sul Cittadella, e del Venezia, al 95′ sul Sudtirol, prossimo avversario della Reggina sconfitta di misura a Terni. Rocambolesco pareggio per 2-2 tra Pisa e Como con il pari toscano di Torregrossa quasi al 90′.

Tutti i risultati e la classifica dopo due giornate.

SERIE B – 2^ giornata (19-20-21/08/2022)

19/08 – 20:45

Bari-Palermo 1-1

20/08 – 20:45

Ascoli-Spal 1-1

Genoa-Benevento 0-0

Perugia-Parma 0-0

21/08 – 20:45

Cagliari-Cittadella 2-1

Cosenza-Modena 2-1

Frosinone-Brescia 3-0

Pisa-Como 2-2

Sudtirol-Venezia 1-2

Ternana-Reggina 1-0

Classifica

6 Cosenza e Frosinone

4 Ascoli, Cagliari, Genoa e Palermo

3 Brescia, Cittadella, Reggina, Ternana e Venezia

2 Bari, Como e Parma

1 Benevento, Perugia, Pisa e Spal

0 Modena e Sudtirol