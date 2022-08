I top e flop di Ternana-Reggina: Partipilo imprendibile, Fabbian ci prova. Male Giraudo

Ultime News

Prima sconfitta stagionale per la Reggina che cade al Liberati di Terni. Decide la rete di Partipilo, migliore in campo con le sue giocate di qualità e la rete di grande fattura. Nella Reggina ci prova Fabbian che sfiora più...

Reggina

Solo due squadre a punteggio pieno in Serie B dopo 180′: Cosenza e Frosinone. I silani battono in rimonta il Modena per 2-1, larga invece l’affermazione dei ciociari sul Brescia, un secco 3-0. Arrivano in rimonta...