Eccellenza e Promozione, un sabato di test per molte protagoniste

A una settimana dall’inizio della stagione 2022/2023 con le gare della prima giornata delle Coppa Italia Dilettanti previste per il prossimo weekend, molte protagoniste dei campionati di Eccellenza e Promozione, oltre ad alcune di Prima Categoria, hanno scaldato i motori disputando test amichevoli che somigliano sempre più a match ufficiali.

Sfida che si avvicina molto ad un incontro ufficiale è stata quella andata in scena al “Cesare Giordano” di Gioia Tauro, tra la Gioiese di Graziano Nocera e l’ambiziosa Cinquefrondese di Santo Logozzo; successo per 2-0 da parte della squadra viola, a segno Condemi e Scarcella.

Rotondo successo per 4-0 invece per lo StiloMonasterace di Alessandro Caridi in casa dell’Ardore neo-promosso in Promozione, a segno Belluzzi con una doppietta, Giuseppe Papaleo e Iorfida.

Spettacolare sfida al “Saverio Spinella” tra il Melito padrone di casa e il Brancaleone di Alberto Criaco; 3-5 il risultato finale con i locali avanti al riposo grazie a Ciccio Marino, poi nella ripresa gli ospiti colpiscono con la doppietta di Fornillo e le reti di Spitale su rigore, Borrello e Montero, mentre per la squadra di Antonio Cormaci a segno ancora Marino e Romeo.

Vince 3-0 il Bocale di Pippo Laface contro il Gebbione che si prepara al debutto in Prima Categoria, in gol Triolo allo scadere del primo tempo, mentre nella ripresa colpiscono Zampaglione e Sapone, quest’ultimo a segno anche due giorni prima nel test pareggiato dai biancorossi per 1-1 con il San Giorgio (gol di Werneck per i neroverdi).

Derby lametino tra Promosport e Vigor Lamezia con ambizioni e situazioni ribaltate rispetto alla storia e al blasone. La matricola biancoazzurra di mister Morelli, che quest’anno farà il proprio debutto in Eccellenza, si è imposta per 6-1 sui biancoverdi che hanno ottenuto il ripescaggio in Promozione, a segno Angotti, Villella, Colosimo dal dischetto, poi la rete di Bernardi per la Vigor e il poker di De Martino che ha chiuso la prima frazione; nella ripresa la Promosport ha arrotondato il risultato con Ventura e Mercurio.

L’Archi di Giuseppe Verbaro s’impone per 5-0 sul San Gaetano appena tornato in Prima Categoria, a segno nella prima frazione Acosta, D’Agostino su rigore e Morales, nella seconda invece è arrivata la doppietta dell’ultimo acquisto Alderete, argentino ex Bocale, Pro Pellaro e Soriano.

Il Melicucco ha affrontato il Lamezia Terme, che per l’occasione è stato suddiviso in due squadre, una bianca e l’altra blu, per dar vita ad un triangolare. La prima sfida ha visto i ragazzi di mister Tuoto tenere testa al Lamezia Bianco, perdendo 1-0 per la rete di Terranova; dopo l’ulteriore successo dei bianchi nella sfida interna con i blu sempre per 1-0, rete di Fangwa, il Melicucco ha sfidato questi ultimi, perdendo 6-0 con le doppiette di Ferreira e Cunzi e i gol di Maltese e Monteleone.