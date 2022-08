Verso Ternana-Reggina, Lucarelli: “Mai vista una squadra correre tanto alla prima giornata”

Si avvicina il momento di scendere in campo allo stadio “Libero Liberati” di Terni per la seconda giornata di Serie B tra la matricola Ternana e la Reggina. In conferenza stampa, il tecnico delle Fere Cristiano Lucarelli si è così espresso.

“Faccio l’allenatore da dieci anni e non avevo mai visto una squadra correre così forte e con tale intensità alla prima giornata, per un attimo ho pensato che il video fosse accelerato. Il rendimento delle squadre di Inzaghi è chiaro, in trasferta ha vinto molto di più, gioca molto in verticale e sfrutta le ripartenze, contando su calciatori bravi come Rivas e Ricci e sulle mezzali che accompagnano l’azione. La Reggina può ambire a vincere il campionato e a Reggio Calabria c’è grande entusiasmo.”

Per quanto riguarda la sua squadra, Lucarelli è alle prese con alcune assenze importanti: “Noi abbiamo una rosa ampia ma gli infortuni possono capitare. Per Pettinari i tempi sono lunghi, oltre lui i sicuri assenti saranno Donnarumma e Martella. Su Agazzi valuterò fino all’ultimo, Coulibaly invece è pronto. Anche per Falletti decideremo dopo la rifinitura ma il rientro definitivo è vicino; Diakitè ad Ascoli ha fatto benissimo, se giocheremo a quattro potrebbe stare su Rivas. Le assenze devono saper essere sfruttate da coloro i quali verranno scelti per andare in campo.”